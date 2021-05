Mountainbikerin Mitterwallner: Eine 19-Jährige fährt den Stars um die Ohren

Nichts würde Mona Mitterwallner lieber tun, als sich auch im Weltcup mit den Besten zu messen und sich ein Rad-an-Rad-Duell mit Laura Stigger zu liefern. Doch die Regeln des Weltverbandes erlauben der Ausnahmekönnerin in diesem Kalenderjahr noch keinen Start in der Eliteklasse. In dieser Saison muss Mitterwallner noch in der U-23-Klasse antreten, in den beiden bisherigen U-23-Weltcuprennen in Albstadt und in Nove Mesto war die Tirolerin eine Klasse für sich.