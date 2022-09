Mountainbike-Ass Höll verpasst den Gesamtweltcup, Kolb Tageszweiter

Bei den Männern gelang Andreas Kolb an zweiter Stelle sein bestes Ergebnis. Der heuer auch schon einmal drittplatzierte Steirer sorgte damit neuerlich für eine österreichische Allzeit-Bestmarke im Männer-Weltcup. Besser als der Europameister war diesmal nur der überlegene Franzose Loris Vergier. In der Gesamtwertung wurde Kolb Vierter, der Sieg ging an den Franzosen Amaury Pierron.