Zweiter Saisonsieg für Mick Schumacher in Formel-3-EM

Für Sohn Mick sind die zwei Siege in Spa und Silverstone auch ein Befreiungsschlag: Vor dem Saisonstart war die Erwartungshaltung - auch wegen starker Zeiten bei den Tests vor dem Auftakt - hoch gewesen, das Auftaktwochenende im französischen Pau war aber nicht optimal gelaufen. In Zandvoort, Spa und auch im ersten Samstagsrennen in Silverstone hatte er zudem in jeweils einem der drei Rennen in aussichtsreicher Position Reifenschäden erlitten. Nicht zuletzt deshalb liegt er in der Meisterschaft derzeit nur auf Rang 7.

Enttäuschend verlief das Wochenende bisher für den Österreicher Ferdinand Habsburg. Als 13. verpasste der 21-Jährige auch im zweiten Rennen in Silverstone die Punkteränge. Aktuell liegt der Carlin-Pilot auf Platz 14 in der Gesamtwertung, als bestes Ergebnis hat er zwei fünfte Plätze auf dem Norisring und in Zandvoort zu Buche stehen.