Zweikampf um die F1-Einzigartigkeit

25 Jahre jung und schon eine Legende? Im Fall vonkönnte es am Sonntag so weit sein. Hält der deutsche Red-Bull-Pilot Widersacherauf Distanz, istnicht nur der jüngste Dreifach-Weltmeister, sondern auch der erst dritte Pilot, dem der Titel-Hattrick gelingt (nach Fangio und).wäre bei Titel Nummer drei jünger alsbei seiner ersten Weltmeisterschaft.

Sebastian Vettels Trümpfe für den Showdown:

Die Ausgangslage

Der größte Vorteil von Sebastian Vettel. 13 Punkte Vorsprung nimmt der Titelverteidiger mit in den letzten Umlauf. Ein vierter Platz und Alonso kann sich klassieren, wo er will. In den vergangenen sechs Rennen fuhr der Deutsche immer auf das Podest, vier Mal stand er ganz oben.

Die Crew

Unter Druck tendiert nicht nur Vettels Fehlerquote gegen Null, sondern auch die seiner Crew. Egal, ob es um Strategie oder Reifenwechsel geht, nach der Sommerpause hat sich die Red-Bull-Mannschaft kaum noch Unzulänglichkeiten geleistet. Jüngstes Beispiel war der Reifenwechsel vergangenen Sonntag in Austin: Während Alonso 6,3 Sekunden am Standplatz verbrachte, konnte Vettel bereits nach 2,7 Sekunden wieder aufs Gas steigen. Solche Kleinigkeiten können das Titelduell bereits entscheiden.

Das Auto

Chefdesigner Adrian Newey hat den RB8 über den Sommer zum schnellsten Auto der Klasse gemacht. Kaum eine Ingenieursabteilung beschleunigt seinen Renner so effizient wie die Crew von Red Bull. Allein acht Mal wurde im Laufe der Saison die Position des Auspuffs verändert. Der Aufwand ist enorm. Auch in den vier Tagen zwischen dem Rennen in Austin und der Montage in São Paulo brachte das Team neue Teile aus England an sein Auto an.

Das Selbstvertrauen

Vettel kann in seiner fünften vollen Saison zum dritten Mal triumphieren, 2010 bremste er Alonso auf der Zielgeraden aus. Nicht das einzige Trauma der Ferrari-Mannschaft: Auch 2008 verspielten die Italiener mit Massa im letzten Rennen in Brasilien im Duell mit Hamilton den WM-Titel.