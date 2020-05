Die großen Sorgen des kleinen Bernie

Rund vier Milliarden Euro soll Bernie Ecclestone auf seinen Privatkonten haben. Solchen Menschen eine Freude zu bereiten, fällt nicht allzu leicht. Im Fall des 82-jährigen Engländers ist es aber dennoch gelungen.

Der Formel-1-Boss wünscht sich neben saftigen Erträgen seiner Rennserie Jahr für Jahr nur eines: eine WM-Entscheidung im letzten Rennen der Saison. So möge es sein. Der WM-Showdown zwischen Sebastian Vettel und Fernando Alonso am Sonntag in Brasilien wird der Formel 1 Traum-Einschaltquoten rund um den Globus bescheren. Quoten, die Ecclestone bei zukünftigen Pokerrunden um die TV-Rechte ins Spiel bringen kann.

An anderen Fronten lief es für den 1,58 Meter kleinen Manager zuletzt weniger erfreulich. Erstmals seit 2007 kommt in der kommenden Saison keine neue Strecke zum Rennkalender dazu. Geplant war die Premiere vor den Toren von New York City im Frühjahr 2013, doch Ungereimtheit bei der Finanzierung des Prestigeprojekts erzwangen eine Verschiebung des Grand Prix auf das Jahr 2014.