Abschied von Michael Schumacher

Mit der WM-Entscheidung hat der Deutsche auch im dritten Jahr seines Comebacks nichts zu tun. Zu langsam ist der Mercedes. Schumacher liegt in der WM derzeit auf Rang 15. Nie in seiner Karriere war er schlechter platziert – nicht einmal in seinem Premierenjahr 1991, in dem er nur sechs Rennen absolvierte. Die Fallhöhe seiner Karriere war hoch, sein Sturz mitunter tief. Doch vor allem im Scheitern lag diesmal Schumachers Größe.

„Wir wollen dieses letzte Rennen einfach genießen“, sagt er. Der 43-jährige Schumacher bleibt vor seinem Abschied bescheiden, die Sportwelt hingegen verneigt sich vor ihm. „ Schumacher ist einer der wenigen ganz großen deutschen Sportler, der auf der ganzen Welt bekannt und beliebt ist“, sagte der deutsche Fußball-Bundestrainer Joachim Löw. Für Sebastian Vettel war Schumacher „mein Kindheits-Idol, mein Held.“ Franz Beckenbauer lobte: „Er hat in seiner Sportart Geschichte geschrieben und ist jemand, der meistens fair auftritt.“