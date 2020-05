Sicherheitsbedenken beim WM-Finale

Zwei Jahre noch bis zur Fußball-WM in Brasilien, knapp vier Jahre bis zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Infrastrukturell scheint Brasilien für die kommenden Großereignisse gerüstet. Doch die Kriminalität in den Großstädten ist nach wie vor hoch. Gerade durch den Bundesstaat São Paulo, wo am Sonntag die Formel 1 ihren Weltmeister küren wird, rollt derzeit eine Welle der Gewalt. Allein in der Nacht auf Mittwoch wurden im rund 20 Millionen Einwohner zählenden Großraum der Metropole zehn Menschen erschossen, zwei von ihnen nach Schusswechseln mit der Polizei. 135 Morde wurden im September in der Stadt registriert – um 96 Prozent mehr als im September 2011. Bereits 92 Polizisten mussten heuer im Dienst ihr Leben lassen. Der regionale Minister für öffentliche Sicherheit trat vorgestern zurück.



Die Formel-1-Fahrer werden wie im Vorjahr in gepanzerten Autos und mit einer Polizeieskorte zur Renn­strecke gebracht. Eine Sicherheitsmaßnahme, die nicht überzogen ist, wie sich 2010 zeigte, als das Auto von Jen­son Button von sechs Bewaffneten überfallen wurde. Der Chauffeur gab Gas und entkam, verletzt wurde niemand. Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher hatte einmal gesagt: „Nur wer seine Frau loswerden will, nimmt sie mit nach Brasilien.“