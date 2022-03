Zwei Sensationen zum Auftakt der MotoGP-Saison in Katar

Mit einer doppelten Sensation endete das erste MotoGP-Rennen der Saison. Der Italiener Enea Bastianini gewann auf der Gresini-Ducati das erste MotoGP-Rennen seiner Karriere, KTM überraschte auf der ungeliebten Strecke von Katar mit dem hervorragenden zweiten Platz durch den Südafrikaner Brad Binder.

21 Rennen

Zwei Wochen vor der Formel 1 startete die Motorrad-Weltmeisterschaft in ihre Saison. 21 Rennen stehen im Kalender; sechs Hersteller stellen sich der Herausforderung der Königsklasse MotoGP; zum bereits 20. Mal wurde auf dem Losail International Circuit in Katar gefahren.

In Katar hatte das österreichische Team in den vergangenen Jahren immer Probleme, doch die Leistung von gestern lässt für den Rest der Saison hoffen. Brad Binder katapultierte sich beim Start innerhalb weniger Meter von Platz sieben auf drei, dann ging er auch an Honda-Pilot Marc Márquez vorbei.