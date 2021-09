"Zauberer im Regen" - Stimmen zu Hamiltons Triumph in Sotschi

England

„Daily Mail“: „Es passte, dass Lewis Hamiltons 100. Sieg den Regengöttern zu verdanken war, mit denen er so oft gefeiert hat in den 14 Jahren und 108 Tagen zwischen seinem ersten Sieg und seinem unvergleichbaren 100. Triumph.“

„The Sun“: „An einem herzzerreißenden Tag für Lando Norris holte Lewis Hamilton beim Großen Preis von Russland seinen 'magischen' 100. Formel-1-Sieg.“

„The Guardian“: „Um Hamiltons Rekord ins rechte Licht zu rücken: Michael Schumachers 91 Siege hatte er bereits übertroffen, der nächst erfolgreichere Fahrer ist Sebastian Vettel mit 53. Hamilton bleibt der einzige Fahrer, der seit seinem Debüt 2007 in Kanada in jeder Saison einen Sieg erringen konnte. Er versucht nun, in dieser Saison seinen achten Titel zu erreichen und Schumachers sieben Titel zu übertreffen.“

Deutschland

„Süddeutsche Zeitung“: „Kurioses Jubiläum: Lewis Hamilton kommt zu seinem 100. Sieg in einem Grand Prix, weil in Russland kurz vor Rennende Regen einsetzt und der Führende Lando Norris einen schmerzlichen taktischen Fehler begeht.“

„Bild“: „Verstappen macht den Schumi. Sensationell vom letzten Platz auf Rang zwei. Auch Hamilton schafft Historisches. Der Brite gewinnt seinen 100. Grand Prix - Rekord!“

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“: „100. Grand-Prix-Sieg und mit zwei Punkten Vorsprung wieder die Führung in der WM-Wertung der Formel 1 übernommen: Lewis Hamilton ist der Sieger des Großen Preises von Russland. Aber der Gewinner heißt Max Verstappen. Vom letzten Startplatz (20.) sauste der Niederländer am Sonntag in Sotschi auf den zweiten Rang.“