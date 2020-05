Das zweiterfolgreichste Team der Formel 1 steht zum Verkauf

Ob das englische Team von Gründer und Patriarch Frank Williams eine Zukunft in der Königsklasse ist mittlerweile höchst fraglich. Am Freitag hat das in Frankfurt börsennotierte Unternehmen bekanntgegeben, dass es zum Verkauf angeboten wird. Gleichzeitig wurde offiziell bestätigt, dass der Vertrag mit dem Hauptsponsor gekündigt wurde. Begründung dafür gibt es keine. Vermutet wird, dass Zahlungen nicht ausständig sind.

14,4 Millionen Euro Verlust

Geld hat Williams bitter nötig. Da es sportlich seit einigen Jahren so gar nicht läuft und der Rennstall stets am Ende des Feldes anzutreffen ist, fehlen der Rennsportabteilung wichtige Millionen an Prämien, die die Formel 1 anhand der Erfolge auszahlt. Der Umsatz ist im Jahr 2019 um satte 18 Millionen Euro eingebrochen, statt eines Gewinns von 14,4 Millionen im Geschäftsjahr 2018 musste Williams nun einen Verlust vin ähnlicher Höhe anmelden.