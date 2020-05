Rosberg über Schumachers Psychotricks: "Er handelte wie Gott"

Es war ein Schock für Nico Rosberg, als er Ende 2009 erfuhr, wer künftig sein Teamkollege beim neugegründeten Mercedes-Werksteam sein wird: Es war niemand geringerer als Michael Schumacher. Der siebenfache Weltmeister kehrte nach dreijähriger Pause in die Formel 1 zurück.

An die alten Erfoge mit Benetton und Ferrari konnte Schumacher in den drei Jahren nicht anschließen, Nico Rosberg dominierte das teaminterne Duell in den Jahren von 2010 bis 2012. Doch so einfach wie es für den jungen Deutschen schien, war es lange Zeit nicht, wie Rosberg nun in einem Interview auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Formel 1 verrät: "Ich hatte zu Beginn die verrücktesten Gedanken. Ich dachte, dass ich keine Chance haben werde, dass das gesamte Team gegen mich sein werde und Michael die Mitglieder manipulieren werde."

Video: Für die Werbung war das Duo Rosberg/ Schumacher perfekt