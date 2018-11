Williams bestätigt Kubica-Comeback in der Formel 1

Was sich in den vergangenen Tagen angedeutet hat, ist nun Gewissheit: Robert Kubica kehrt in den Formel-1-Zirkus zurück. Der Pole wird in der kommenden Saison Stammfahrer von Williams sein. Das verkündete der britische Rennstall am Donnerstagmittag vor dem letzten Saisonrennen in Abu Dhabi.

Der 33-jährige Kubica wird das Cockpit des Russen Sergej Sirotkin übernehmen, der nach nur einer Saison als Stammfahrer wieder ins zweite Glied rücken muss. In der noch laufenden Saison war Kubica selbst Williams-Ersatzfahrer.