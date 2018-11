Robert Kubica steht vor dem Comeback mit Williams

Das hinderte Kubica aber nicht daran, an seinem Comeback zu arbeiten. Von 2013 bis 2016 startete er in der Rallye-WM, lehnte aber mehrfach einen Formel-1-Test ab. "Im Cockpit zu sitzen und festzustellen, dass ich meinen Traum doch nicht mehr leben kann, das wäre das Schlimmste", sagte der Pole einmal. Im Juni 2017 kehrte er dann aber doch ins Cockpit zurück, testete für sein Ex-Team Renault und nahm im August am offiziellen Test teil.

Der Druck ist hoch

Im Anschluss daran gab Williams dem Polen eine Chance, zunächst in einem älteren Boliden. Nach dem Saisonende testete Kubica dann den aktuellen Williams und wurde für 2018 als Testfahrer engagiert. Beim krisengebeutelten Traditionsrennstall scheint man an Kubicas Potenzial zu glauben, und nach seinen Testerfahrungen ist sich der Pole mittlerweile sicher, von seiner Verletzung im Cockpit nicht eingeschränkt zu werden.

Der erste polnische Grand-Prix-Sieger wird 2019 Teamkollege von Rookie George Russell - wird sich im Duell mit dem jungen Briten aber auch gehörigem Druck stellen müssen. Denn hinter ihm wird neben Sirotkin, der Williams wohl als Testfahrer erhalten bleiben wird, auch Mercedes-Nachwuchsfahrer Esteban Ocon lauern, der für 2019 ohne Cockpit dasteht und bei Williams als Simulatorpilot fungieren wird. Kann Kubica die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen, könnte das Comeback vorzeitig wieder vorbei sein.