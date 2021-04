Wie Hamilton die Zeitenjagd zu seiner eigenen Kunstform erhob

"Das komplexe Schlachtfeld des Geistes"

Diese Marke wäre ein weiterer Meilenstein für den Rekordsammler. Die Ikonen Michael Schumacher, der 68 Mal Startplatz eins belegte, und Ayrton Senna (65) hat der Brite, der in Portimao sein 269. Rennen fährt, schon länger weit hinter sich gelassen. Diese Jagd am absoluten Limit nach der perfekten Runde, der Kampf von Mensch und Maschine gegen die Uhr in einem kurzen Zeitfenster - das ist Hamiltons Reich. "Hammertime" heißt das dann, es ist fast so etwas wie eine eigene Kunstform des Champions.