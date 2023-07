Weltmeister Verstappen kritisiert neuen Formel-1-Kalender

Die Formel 1 veröffentlichte am Mittwoch den Rekordkalender von 24 Rennen für 2024. Dieser reicht von Anfang März bis Dezember und endet mit zwei Triple-Headern - drei Rennen an aufeinanderfolgenden Wochenenden. Zuletzt kritisierte Verstappen auch das Sprintformat und das Motorenreglement für 2026. „Es müssen mehr Dinge zusammenkommen, damit ich mich entscheiden kann, ob ich länger bleibe oder nicht. All diese Dinge sind mit Sicherheit nicht hilfreich“, betonte der Weltmeister.