Wurz kontert Red-Bull-Berater Marko: "Er soll sich die Brille putzen"

Nun müsse Wurz, der vor 15 Jahren in Montreal als bisher letzter Österreicher auf ein Formel-1-Podest gefahren ist, seinem Sohn ein Top-Team für die Formel 3 besorgen. "Dann kann er sich genauso entfalten, wie er das in der italienischen Formel 4 gemacht hat", erklärte der ORF-Experte. Die Finanzierung ist neben dem fahrerischen Talent die größte Hürde auf dem Weg in die Formel 1. In den Jahren bis zur Königsklasse werden Investitionen in Höhe von etwa 6 bis 15 Millionen Euro benötigt, je nach Stärke der Teams, Anzahl an Sponsoren sowie möglicher Mitgliedschaft in einem Juniorprogramm etablierter Rennställe.