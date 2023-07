Formel 1 mit Rekordkalender: 2024 so viele Rennen wie noch nie

Die Formel 1 plant für das kommende Jahr eine Rekordsaison mit 24 Rennen. Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Kalender hervorgeht, wird der erste WM-Lauf am 2. März in Bahrain stattfinden, die Saison endet am 8. Dezember traditionell in Abu Dhabi. Von 28. bis 30. Juni 2024 sind die Teams dann auch wieder in Österreich, beim Rennen in Spielberg zu Gast.