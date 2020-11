Weltmeister Hamilton ist auch in Bahrain nicht zu stoppen

2019 war Ferrari-Mann Charles Leclerc in Bahrain noch auf der Poleposition gestanden, neben ihm sein Teamkollege Sebastian Vettel. Diesmal gab es für die Scuderia einmal mehr eine schallende Ohrfeige. Beide Piloten schafften es nicht in Q3. Der vierfache Bahrain-Sieger Vettel („Da gab’s eine Menge Probleme“) wurde Elfter, Leclerc Zwölfter. Enttäuschend verlief das Qualifying auch für Lance Stroll. Der Kanadier war vor zwei Wochen in der Türkei noch der Allerschnellste, diesmal wurde er 13.