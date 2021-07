Welche vier Fahrer Formel-1-Star Hamilton schlagen konnten

Hamilton verblüffte in seiner Debütsaison 2007. Zwei Rennen vor dem Ende sah es so aus, als schaffe er das Undenkbare: den Gewinn einer Fahrer-WM in seiner ersten Saison. Zwölf Zähler lag er vor seinem McLaren-Teamkollegen Alonso, 17 vor Kimi Räikkönen. Doch in China schied Hamilton nach einem Fahrfehler aus, und im letzten Rennen der Saison in Brasilien wurde er lediglich Siebenter. Kimi Räikkönen schaffte mit zwei Siegen in Folge die Sensation und wurde einen Punkt vor Hamilton Weltmeister. Der Brite wurde Zweiter in seiner Debütsaison, punktgleich mit Teamkollege Fernando Alonso.