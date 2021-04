Wegen Corona: Formel-1-Rennen in Spanien ohne Zuschauer

Das Formel-1-Rennen in Barcelona in dieser Saison wird angesichts der Corona-Pandemie ohne Zuschauer ausgetragen. Der Grand Prix von Spanien ist für den 9. Mai angesetzt. Eine Woche zuvor macht die Formel 1 in Portimao in Portugal Station.

Die Entscheidung für den Circuit de Barcelona-Catalunya sei „im Rahmen der öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen zur Eindämmung der durch Covid-19 verursachten Pandemie“ getroffen worden, teilten die Organisatoren am Samstag mit. Angesichts der epidemiologischen Lage und der Situation in den Krankenhäusern sei „zum jetzigen Zeitpunkt“ eine mögliche Lockerung der bisherigen Maßnahmen nicht möglich.