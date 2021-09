Die Fashionwelt empfängt Hamilton jedenfalls mit offenen Armen: Im Jahr 2018 entwarf er erstmals eine komplette Kollektion gemeinsam mit Tommy Hilfiger, bei der er großen Wert auf nachhaltige Materialien legte. Indem er nicht nur bekannte Labels, sondern auch Mode von Newcomern trägt, will er Letztere ganz bewusst unterstützen. Sein Instagram-Account: ein Augenschmaus für Modefans.

Für die Labels, die er dort zeigt, gleicht dies einem Jackpot. „Sportler auf so hohem Level sind sich bewusst, dass sie eine gewisse Wirkung haben“, sagt Dieter Scharitzer vom Institut für Marketing Management an der WU Wien. „Hamilton steht für Coolness, Dynamik und erstrebenswerten Erfolg.“ Der Status als Weltklassesportler führe laut dem Experten automatisch dazu, dass die Labels, die mit ihm assoziiert werden, ebenfalls für Erfolg stehen. Diesen Effekt beobachtet auch Toni Volmann vom Wiener Herrenstore Grandits: „Sportler sind vor allem für ihre jüngeren Fans Vorbilder“, weiß der Chefeinkäufer, der heimische Fußballprofis zu seiner Kundschaft zählt. „Sie haben etwas im Leben erreicht, ziehen sich gut an. Natürlich wollen andere auch so sein.“