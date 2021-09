Formel 1: Termin für den ersten Grand Prix in Miami fixiert

Die Formel-1-Premiere in Miami im US-Bundesstaat Florida findet am 8. Mai 2022 statt. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag bekannt. Der Bau des Miami International Autodrome um das Hard Rock Stadium (Heimstätte des NFL-Teams Miami Dolphins) schreite derzeit nach Plan voran, hieß es in einer Mitteilung. Die Motorsport-Königsklasse macht im nächsten Jahr erstmals in Miami Station.

Einen vollständigen Rennkalender für die kommende Saison gibt es bisher noch nicht, allerdings wird erwartet, dass zumindest ein provisorischer Plan in den kommenden Tagen von der Rennserie veröffentlicht wird. Gerechnet wird mit insgesamt 23 Grands Prix und dem Saisonstart am 20. März in Bahrain. Ein Stopp in Österreich ist wie zuletzt Anfang Juli vorgesehen.