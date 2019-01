Was der Führungswechsel bei Ferrari bedeutet

Erfüllt Binotto die Erwartungen, dürfen sich die Fans 2019 auf einen deutlich offeneren Auftritt der Scuderia freuen. Vor allem in den sozialen Medien war Ferrari in der Arrivabene-Ära im Vergleich zur Konkurrenz zugeknöpft und präsentierte sich bisweilen eher rückständig - etwa, als man sich als einziges Formel-1-Team weigerte, Teil der eSports-Kampagne der Königsklasse zu sein. Das dürfte sich in Zukunft ändern.

... Vettel verloren?

Ändern könnte sich allerdings auch etwas an der Fahrerfront. Charles Leclerc gilt im Zweikampf mit Vettel als die Zukunft der Scuderia, und 2019 wird wohl schon früh die Entscheidung fallen müssen, auf welches der beiden springenden Pferde man bei den Roten setzen will. Zwar ist davon auszugehen, dass der oft als sensibel beschriebene Vettel vom einfühlsamen Führungsstil von Binotto profitieren könnte - aber dieser gilt als Verfechter von Leclerc. Gut möglich also, dass sich Vettel in der neuen Saison rasch als Außenseiter im eigenen Team wiederfindet.

Und dann? Italienische Medien sprachen schon im Oktober davon, dass Binotto - als Teil des Machtkampfes - versuchen könnte, Fernando Alonso zurück nach Maranello zu lotsen. Das ist vorerst missglückt, aber der Spanier hat mehr als einmal angedeutet, dass er einer Rückkehr in die Königsklasse nicht abgeneigt wäre, wenn die Chance auf Siege und Titel bestünde. Setzt Ferrari 2019 offen auf Leclerc, dann ist Vettels Abschied aus Italien durchaus denkbar - zumal sich einem vierfachen Weltmeister sicher auch bei Mercedes eine Türe öffnen würde, wenn Valtteri Bottas erneut enttäuscht...