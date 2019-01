Vettel lotst Wehrlein als Simulator-Pilot zu Ferrari

Ein möglicher Kandidat war auch Robert Kubica gewesen - dieser hatte aber schweren Herzens abgesagt und stattdessen den Posten als Williams-Stammfahrer neben George Russell angenommen. Darum machte sich Ferrari-Star Sebastian Vettel für seinen Landsmann und Freund Wehrlein stark. Dieser war von Mercedes Ende 2018 aus dem Nachwuchskader gestrichen worden und rechnet sich gute Chancen aus, über seine Ferrari-Rolle und sein Programm in der Formel E, wo er Stammfahrer bei Mahindra ist, wieder einen Fuß in die Formel-1-Türe zu bekommen.

Neben Wehrlein wird noch ein zweiter Simulatorfahrer gesucht, und auch diesen Platz wird wohl ein Ex-Formel-1-Pilot übernehmen: Sergey Sirotkin, bei Williams durch Kubica und Russell obsolet geworden, ist noch auf der Suche nach einem Programm für 2019. Zwar stehen einige Auftritte für das russische SMP-Team in der Langstrecken-WM an, der Platz bei Ferrari ist aber verlockend - wie Kvyat und Giovinazzi beweisen, die es mit diesem Zwischenhalt beide in Stammcockpits für 2019 geschafft haben.