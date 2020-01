Walkner ist gesund im Ziel - Rang fünf bei der Rallye Dakar

Der US-Amerikaner Ricky Brabec gewann am Freitag in Saudi-Arabien die Motorradwertung der Rallye Dakar und beendete damit die Siegesserie von KTM. Das Team aus Österreich hatte zuletzt 18-mal (!) in Serie die Gesamtwertung bei der wichtigsten Rallye der Welt geholt.

Auf seiner Honda reichte Brabec auf der 12. und letzten Etappe Rang zwei, nur 53 Sekunden hinter dem Chilenen Jose Cornejo. Der Salzburger KTM-Pilot Matthias Walkner wurde lediglich Tages-Zwölfter (+6:00 Min.) und belegte Gesamtrang fünf (+35:00).

"Super froh"

"Ich bin ziemlich froh, dass ich gesund im Ziel bin", sagte Walkner. "Das war ein schneller Tag mit viel Sand und vielen Steinen, tückisch um Fehler zu machen. Ich bin super froh, dass das so geendet ist, auch wenn die Erwartungshaltung eine andere war, nämlich top drei." Walkner wisse aber auch, woran er arbeiten müsse.