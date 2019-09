Ferrari sieht rot: Heimsieg durch Leclerc, Debakel für Vettel

Charles Leclerc ließ sich nach seiner knallharten Triumphfahrt im Vollgas-Tempel von Monza von den Tifosi feiern, Sebastian Vettel erlebte beim Ferrari-Heimspiel ein Fiasko. Der Deutsche landete am Sonntag nach einem Dreher und einer Zeitstrafe beim zweiten Sieg seines jungen Stallrivalen nacheinander nur auf dem 13. Platz. Leclerc machte den ersten Ferrari-Sieg im Königlichen Park seit 2010 perfekt.

"Yes, yes, yes", brüllte der 21-Jährige in den Boxenfunk. "Was für ein Rennen, ich war noch nie so erschöpft", sagte der der Monegasse danach im Interview und fügte auf italienisch hinzu: "Ein Traum ist wahr geworden."

Zweiter wurde Valtteri Bottas im Mercedes. Der WM-Führende Lewis Hamilton musste sich wegen eines Fahrfehlers im Silberpfeil mit Platz drei und der schnellsten Rennrunde begnügen, hatte sich zuvor nach einem giftigen Zweikampf mit Leclerc aber über zweifelhafte Verteidigungsmanöver des Monegassen beklagt. " Ferrari hat einen Superjob gemacht, Charles war heute einfach schneller", sagte der 34-Jährige.