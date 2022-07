Von Obdachlosem erstochen? Ex-NASCAR-Star wurde brutal ermordet

Die NASCAR-Szene steht unter Schock. Der ehemalige Pilot Bobby East wurde bereits am vergangenen Mittwoch an einer Tankstelle in Kalifornien niedergestochen und erlag seinen Verletzungen. Laut Polizei wurde das Opfer "mit einer schweren Stichwunde im Brustbereich" aufgefunden. East wurde ins Krankenhaus transportiert, dort kam allerdings jede Hilf zu spät.