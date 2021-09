Vom Babyface zum Iceman: Wie Räikkönen zur Formel-1-Legende wurde

Der Finne wurde am 17. Oktober 1979 in Espoo geboren. Er fuhr am 4. März 2001 in Australien seinen ersten Grand Prix. Nach einem Jahr bei Sauber ging er zu McLaren (2002 bis 2006, erster Sieg 2003 in Malaysia) und dann zu Ferrari (2007 bis 2009). 2007 wurde er Weltmeister.

Nach einem Ausflug in den Rallyesport kehrte er 2012 in die Formel 1 (Lotus) zurück. Er fuhr danach für Ferrari (2014 bis 2018, letzter Sieg 2018 in den USA) und fährt seit 2019 für Alfa Romeo. Er siegte bei 341 Starts 21 Mal und stand 103 Mal auf dem Podest.