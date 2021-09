Der "Iceman" hat genug: Formel-1-Star Räikkönen verkündet Karriereende

Nach mehr als 20 Jahren in er Formel 1 ist also Schluss. Weltmeister und Altstar Kimi Räikkönen verkündete am Mittwoch-Abend via Social Media, dass er seine Karriere zum Ende der Saison beenden wird. "Das ist es. Das wird meine letzte Saison in der Formel 1", schrieb der 41-Jährige.