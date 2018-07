Vettel wirft den Sieg in seinem Wohnzimmer weg

Sebastian Vettel hat bei seinem Heimrennen auf dem Hockenheimring womöglich einen vorentscheidenden Fehler im WM-Titelkampf gegen Lewis Hamilton begangen: Der deutsche Ferrari-Star lag auf seiner Heimstrecke komfortabel in Führung, ehe ein Regenschauer für Chaos sorgte.

Nachdem sich zuvor schon einige Piloten verbremst hatten, steckte der Ferrari des Heppenheimers ausgerechnet in der Sachskurve vor den Zuschauerrängen in der Begrenzung - Vettel hatte beim Anbremsen die Kontrolle verloren und war durchs Kiesbett in die Mauer gerutscht, für den Ferrari-Piloten war das Rennen gelaufen.