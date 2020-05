Vettel und Nowitzki auf US-Tournee

Das Gefühl für die ganz große Kurve kann man Sebastian Vettel nicht absprechen. Wo für den deutschen Formel-1-Fahrer alles begann, könnte sich nun, am Sonntag, der Kreis – vorerst – schließen: in den USA.

Vor fünf Jahren bestritt er für den verletzten BMW-Piloten Robert Kubica in Indianapolis seinen ersten Grand Prix (dass er dabei als jüngster Fahrer der Geschichte in die Punkte fuhr, muss angemerkt werden), am Sonntag dreht sich der 25-Jährige just wieder in den Staaten zum 100. Mal im Kreis.

So nebenbei kann der Red-Bull-Pilot bei seinem Jubiläum zum Chefpilot der Rennserie aufsteigen. Fährt Vettel in Austin 15 Punkte mehr ein als Fernando Alonso ( Ferrari), ist er ein Rennen vor Saisonschluss Weltmeister. Zum dritten Mal, und zwar ohne Unterbrechung. Nach dem endgültigen Karriereende Michael Schumachers in der kommenden Woche wäre Vettel dann jener Pilot im Fahrerlager mit den meisten Titeln.

"Die Formel 1 war immer so ein Traum, ganz weit weg", sagte Sebastian Vettel im Juni 2007. Der Traum ist rasende Realität geworden. Im Eiltempo ist Vettel in die Geschichtsbücher gesaust. Selbst Vorbild, Mentor und Freund Schumacher, der lenkende Maßstab aller Formel-1-Fahrer, nahm in jungen Jahren den einen oder anderen Umweg Richtung Legendenstatus.

Im Schnitt gewinnt Vettel jedes vierte Rennen, und das in einer Zeit, in der so viele Sieganwärter wie noch nie am Start stehen. In der ewigen Bestenliste der Formel 1 liegt der Deutsche bereits auf Rang sieben, bei den Polepositions gar schon auf dem dritten Platz.

Dabei könnte Titel Nummer drei zur wahren Meisterprüfung werden: 2010 erfasste Vettel im letzten Saisonrennen die Glückswelle, 2011 ging es im überlegenen Auto fließend von Sieg zu Sieg, doch erst heuer, 2012, musste er gegen harte, unberechenbare Strömungen ankämpfen. "Es ist wichtig, dass man hungrig bleibt und auch Fehler macht, sonst kommt man nicht vorwärts", sagt Vettel mit der Weisheit von 99 Grand-Prix-Starts. Auf die nächsten 100.