Der amerikanische Traum der Formel 1

Am kommenden Wochenende startet die Formel 1 im Austin ihren nächsten Versuch endlich auch den lukrativen US-Markt erobern: "Die Rückkehr in die Vereinigten Staaten ist ein wichtiger Schritt. Für unseren Sport und seine Außenwirkung", sagte Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug. "In wirtschaftlicher Hinsicht sind wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort", urteilte McLaren-Teamchef Martin Whitmarsh.

Doch der Weg in die Herzen und an die Geldbeutel der US-Sportfans ist beschwerlich. Zwar macht die Formel 1 bereits zum 63. Mal Station in den Vereinigten Staaten, nachhaltigen Erfolg aber hatte der Grand-Prix-Zirkus bisher nicht. Die Gastspiele in Watkins Glen, Phoenix, Detroit, Las Vegas, Dallas, Sebring oder im Motorsport-Mekka Indianapolis verschwanden früher oder später wieder aus dem Rennkalender.

"Sie wollen Profit machen, bevor sie etwas anfangen. Das ist nicht einfach. Die Formel 1 wird nichts Großes in Amerika werden", unkte Chefvermarkter Bernie Ecclestone noch vor knapp einem Jahr.

Zumindest Geduld müsse die Formel 1 beweisen, urteilte Branchenexperte Marcel Cordes. "Ein Erfolg der Königsklasse in den USA wird sich nicht über Nacht einstellen, sondern kann nur ein langfristiges Ziel sein", sagte der Vorstand der Sponsoring-Beratung Sport+Markt. Das Interesse an der Formel 1 sei allerdings in den vergangenen drei Jahren in den USA spürbar gestiegen und mittlerweile auf einem Level mit der Indycar-Serie.