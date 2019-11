Vertraute Feinde: Wo sich Hamilton und Vettel einig sind

Will Hamilton mit dem siebenfachen Weltmeister und 91-fachen Grand-Prix-Sieger nicht nur gleichziehen, sondern den Deutschen in allen sportlichen Bestenlisten übertrumpfen, muss er auch in der neuen Epoche der Formel 1 Gas geben. Daran ließ er am Rande des Grand Prix der USA auch keinen Zweifel. „Ich will ein Pionier in dieser neuen Ära sein. Ich genieße, was ich mache.“ Wichtiger Nachsatz: „Ich habe den Gipfel noch nicht erreicht.“

Ganz anders stellt sich die Ausgangslage bei seinem langjährigen Widersacher Sebastian Vettel dar. Wie bei Hamilton läuft auch der Vertrag des Ferrari-Piloten Ende 2020 aus, Feuer und Flamme für die neue Formel 1 ist der 32 Jahre alte Deutsche jedoch noch nicht: „Wir werden nächstes Jahr sicher ein viel besseres Bild von 2021 haben als nur ein paar schöne Fotos irgendwo im Internet.“