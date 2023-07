Verstappen gewinnt den Grand Prix in Österreich souverän

Mit seinem 42. Grand-Prix-Triumph zog der Niederländer am Sonntag in der Liste der erfolgreichsten Fahrer an Brasiliens Motorsportlegende Ayrton Senna (41 Siege) vorbei und liegt dort nun auf Platz fünf. Verstappen setzte sich beim Heimspiel seines Rennstalls in Spielberg überlegen vor Vizeweltmeister Charles Leclerc im Ferrari und seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez durch. Nico Hülkenberg schied im Haas-Rennwagen nach technischen Problemen schon in der 14. Runde aus.

