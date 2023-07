Österreich Grand Prix knackt den Zuschauerrekord

Den Österreich-Grand-Prix der Formel 1 auf dem Red Bull Ring und das Rahmenprogramm haben in Spielberg 304.000 Zuschauer und Zuschauerinnen am gesamten Rennwochenende verfolgt. Das gaben die Verantwortlichen am Sonntag bekannt. Die Zahl bedeutet einen neuen Rekord für die Veranstaltung, die das größte alljährlich stattfindende Sportevent in Österreich ist.