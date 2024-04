Formel 1 in Japan: Verstappen siegt, die Gegner verzweifeln

Nach einem Blitz-Crash der Konkurrenz auf der Auftaktrunde hat Max Verstappen seine Führung in der Formel-1-Weltmeisterschaft mit einem souveränen Sieg in Suzuka ausgebaut. Unbeeindruckt von teaminternen Machtkämpfen und Wechselgerüchten setzte sich der Red-Bull-Star im dritten Jahr nacheinander beim Großen Preis von Japan durch und rast schon früh in der Saison schier unaufhaltsam seinem vierten WM-Titel entgegen.

Zwei Wochen nach seinem Ausfall in Australien fuhr Verstappen am Sonntag einmal mehr in seiner eigenen Liga und verwies seinen Teamkollegen Sergio Perez auf Rang zwei, Dritter wurde Ferrari-Fahrer und Melbourne-Gewinner Carlos Sainz.