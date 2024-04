Vor 10 Jahren in Japan: Als Max Verstappen die Formel 1 irritierte

Im verregneten Rennen in Suzuka 2014 ist es eine Verkettung unglücklicher Umstände, die Jules Bianchi das Leben kosten. Der 25-jährige Franzose rutscht bei Aquaplaning mit seinem Marussia-Rennwagen von der Strecke, kracht gegen ein Bergungsfahrzeug und stirbt nach neunmonatigem Koma an den Spätfolgen. Bis heute ist dies der letzte Unfall mit tödlichem Ausgang in der Königsklasse seit den Crashs von Roland Ratzenberger und Ayrton Senna in Imola 1994.

Triumph und Tragödie liegen im Sport sehr oft sehr nah beieinander, in der Formel 1 ganz besonders. Und manchmal sind es lediglich zwei Tage, die Leben und Tod voneinander trennen. So geschehen beim Grand Prix von Japan vor zehn Jahren .

Der Rest ist Motorsport-Geschichte, an deren Anfang Lobeshymnen angestimmt wurden, die an jenem Freitag im Oktober 2014 womöglich übertrieben klangen – die sich aber rückblickend vollinhaltlich bewahrheitet haben.

Der Niederländer muss das Cockpit des Toro-Rosso-Boliden danach zwar wieder für Stammfahrer Jean-Éric Vergne räumen, doch die Eindrücke, die Verstappen in diesen 90 Minuten hinterlassen hat, sind so nachhaltig, dass er in der Saison darauf zur fixen Kraft beim Zweitteam von Red Bull aufsteigt.

„In Suzuka wurde uns bestätigt, was wir bereits wussten: Max war wettbewerbsfähig von der ersten Runde an“, erinnerte sich Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko später an jene zukunftsweisende Ausfahrt. Verstappen erzielte im Toro Rosso, einem Boliden aus dem hinteren Drittel des Klassements, auf der trickreichen und ultraschnellen Piste in Japan die zwölftbeste Zeit.

Er war damit prompt schneller als etwa Teamkollege Daniil Kwjat, für den der Teenager wenig später zum Karriere-Entschleuniger werden sollte. Eineinhalb Jahre später wird Kwjat, mittlerweile Fahrer bei Red Bull Racing, aufgrund eines schwachen Saisonbeginns nach wenigen Rennen von Verstappen ersetzt. Und was tut der Niederländer nach der unverhofften Beförderung? Er gewinnt prompt sein erstes Formel-1-Rennen für das Einser-Team des Getränkekonzerns in Spanien. Verstappen, die neue Benchmark Allerspätestens zu diesem Zeitpunkt fühlte sich Helmut Marko bestätigt, nachdem er das Supertalent auch gegen interne Widerstände früh gefördert, gefordert und hochgezogen hatte. Der mittlerweile 80-jährige Grazer blickt zurück: „Ich war immer der festen Überzeugung, dass wir mit ihm jemanden gefunden haben, der die neue Benchmark wird.“

© www.redbullmediahouse.com Bereits als Teenager war Verstappen ein gefragter Pilot

Die frühen Einsatzzeiten in der Königsklasse waren entscheidend für die bis heute andauernde Erfolgsgeschichte von Verstappen bei Red Bull. Denn auch Mercedes hatte damals in Person von Teamchef Toto Wolff um die Steuerkünste des Ausnahmetalents gebuhlt. Was die Silberpfeile aber – anders als Red Bull mit seinem Talente-Team – nicht bieten konnten, war ein prompter Aufstieg von der Nachwuchsserie Formel 3 in die Formel 1. An der Spitze dominierten 2014 nämlich die Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und Nico Rosberg die Konkurrenz nach Belieben und – wie sich noch herausstellen sollte – auf viele Jahre. Eile war nicht geboten bei der deutschen Werksmannschaft.