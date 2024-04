Vettel als Hamilton-Nachfolger bei Mercedes? "Wäre fantastisch"

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton würde sich über Sebastian Vettel als Nachfolger bei Mercedes freuen. "Es wäre einfach fantastisch, wenn er zurückkommt. Er würde super in das Team passen", sagte der 39-jährige Brite am Donnerstag vor dem Großen Preis von Japan in Suzuka. Vettel habe "starke Werte" und wäre in jedem Fall eine Bereicherung für Mercedes, dazu sei er auch noch Deutscher, sagte der siebenmalige Weltmeister.