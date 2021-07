Und wieder fährt Verstappen auf dem Red Bull Ring allen davon

Am Sonntag hatte Max Verstappen überlegen und ungefährdet den Sieg beim Grand Prix der Steiermark auf dem Red Bull Ring geholt. Fünf Tage später dominierte der Niederländer abermals in Spielberg. Mit 1:05,143 gelang dem 23-Jährigen die schnellste Zeit des Vormittags.

Gute Stimmung

Schon am Freitag waren die Tribünen besser gefüllt als beim Rennen vor knapp einer Woche. Die Campingplätze rund um den Ring waren fast voll, die Ränge wurden in Orange getaucht, 20.000 Fans aus den Niederlanden möchten Verstappen auf seinem Weg zum ersten WM-Titel unterstützen. 90.000 Zuschauerwerden am Rennsonntag erwartet.

Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz jr. kamen mit zwei Zehntel Rückstand auf die Plätze zwei und drei, Valtteri Bottas pilotierte den Mercedes auf Platz vier.