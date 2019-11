Toto Wolff: Mercedes denkt über Formel-1-Ausstieg nach

"Machen wir also jetzt etwas anderes"

Daimler ist seit 2010 mit dem Werksteam Mercedes AMG wieder in der Formel 1. Seit 2013 ist Wolff als Motorsportchef und Formel-1-Teamchef an Bord, seit 2014 hat Mercedes alle zwölf möglichen Titel bei Fahrern und Konstrukteuren gewonnen. Laut Wolff basiert das Geschäftsmodell bei Konkurrenten wie etwa Ferrari komplett auf Rennsport, doch gebe es auch ein anderes Modell mit folgendem Grundgedanken: "Wir hatten einen sehr erfolgreichen Lauf. Es gibt nichts mehr zu beweisen. Machen wir also jetzt etwas anderes."

Gewisse Weichenstellungen hat der Konzern schon vorgenommen: In diesem Jahr stieg man aus dem Deutschen Tourenwagen-Master (DTM) aus, dafür gibt Mercedes sein Debüt in der vollelektrischen Formel-E-Serie, deren neue Saison Ende November startet. Außerdem investiert der Konzern Milliarden an Euro, um seine Serienproduktion Schritt für Schritt auf Elektro umzurüsten, damit in 20 Jahren eine CO2-neutrale Flotte stehen könnte. Denn dann dürften Automobil-Herstellern, die unbeirrt auf Verbrennungsmotoren setzen, in Europa bereits empfindliche Strafen drohen.