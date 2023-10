Thomas Preining steht vor dem Gesamtsieg in der DTM

Meisterhaft und im Stile eines Champions präsentierte sich Thomas Preining schon im vorletzten Rennen der Saison. Der 25-Jährige aus Linz gewann am Samstag das DTM-Rennen auf dem Hockenheimring und wird wohl am Sonntag der erste Österreicher sein, der die Gesamtwertung der Rennserie gewinnt. "Was für ein wunderbarer Tag!", bedankte sich Preining am Boxenfunk. Und danach sagte er im TV-Interview: "Ich bin extrem stolz auf das Team, wir haben heute die Teammeisterschaft gewonnen. Aber morgen gibt es wieder volle Attacke."

Der in Wien aufgewachsene Mirko Bortolotti kam in Deutschland auf Rang fünf. Damit fehlen dem Lamborghini-Piloten, der für Italien startet, bereits 27 Punkte auf Preining. Sollte Bortolotti im letzten Rennen am Sonntag sowohl Qualifying als auch Rennen gewinnen, genügen Preining zwei Punkte zum Meistertitel.