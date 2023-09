DTM-Ass Preining: "Wird von den Medien ein bisschen hochgespielt"

Was bedeutet für Sie das Heimrennen auf dem Red-Bull-Ring?

Ein bisschen wird das Thema von den Medien schon hochgespielt, aber es bleibt ein Mal im Jahr etwas Besonderes. Es ist schon etwas Cooles, wenn man daheim fahren darf. Und wirklich bedeutend wird es, wenn man einen Heimsieg feiern darf.

Kennen Sie den Red-Bull-Ring besser als die anderen Strecken im Kalender?

Nein. Ich kenne sehr viele andere Kurse gleich gut. Aber ich fühle mich hier wohler. Man merkt, dass das mein Wochenende ist, mein Heimrennen. Man hat eine andere Motivation, das gibt einem das halbe Prozent extra. Das ist schon immer geil.

Apropos geil. Was ist für Sie das Schöne am Rennsport? Was ist für Sie das Faszinierende an der DTM?

Die engen Zweikämpfe, das Rad-an-Rad-Fahren. Das Streben nach Perfektion findet man überall im Spitzensport, aber diese Kombination gibt mir schon sehr viel.