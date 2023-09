Italo-Wiener gegen Linzer: Das Duell in der DTM spitzt sich zu

Turbulentes Rennen

Bortolotti war es auch, der am Sonntag den zweiten Renntag auf dem Sachsenring dominierte. Nach der Poleposition holte sich der Lamborghini-Werksfahrer in einem turbulenten Rennen ungefährdeten den Sieg.

Preining (am Samstag auf Position zwei) betrieb in seinem Porsche mit Rang fünf zwar Schadensbegrenzung, musste die Meisterschaftsführung aber dennoch an Bortolotti abtreten.