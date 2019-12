"Super aufgeregt": Hamilton versucht sich auf dem Motorrad

Die Motorsport-Superstars Lewis Hamilton und Valentino Rossi tauschen für Testfahrten am Montag ihre Arbeitsgeräte. In Valencia steigt der sechsfache Formel-1-Champion Hamilton auf Rossis Yamaha M1, der neunfache Motorrad-Weltmeister Rossi nimmt seinerseits in einem Mercedes Platz.

"Ich denke, ich und Lewis werden Spaß haben", schrieb der italienische Altmeister Rossi auf Instagram zu einem Bild, das die Anpassung seines Sitzes im Silberpfeil zeigt.