Spielberg: Zwei schwere Unfälle im Training

Die Formel-1-Boliden bekommen hingegen ein neues Kleid. Für das erwartete Hitzerennen in der Steiermark wurden neue Verkleidungsteile geliefert, die größere Öffnungen für die an- und abströmende Luft haben. Darunter leidet allerdings die Aerodynamik, mühsame Abstimmungsarbeit war gestern Nachmittag auf dem Red Bull Ring also gefragt.

So stand das Training komplett im Zeichen des Testens. Bei 30 Grad Außen- und 51 Grad Streckentemperatur tasteten sich die Teams langsam an das perfekte Set-up für den Renntag heran, an dem es sogar noch heißer werden soll.