Mercedes-Piloten drücken sich um klare Positionen

Rennen Nummer eins nach der Kollision vor zwei Wochen in Spa. Und der erste gemeinsame Auftritt. Bevor Nico Rosberg und Lewis Hamilton in Monza im Kreis fahren, stellten sich die beiden Mercedes-Piloten im Rahmen einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. Deren Erwartungshaltung: Darlegungen zum Thema Spannungen im Team. Zur Erinnerung: Vor zwei Wochen in Belgien krachte der WM-Führende Nico Rosberg in das Heck seines Teamkollegen und größten Titelrivalen, Lewis Hamilton. Während der Deutsche immerhin noch Platz zwei rettete, musste der Engländer sein Auto abstellen. " Hamilton hat in Spa alles verloren. Das könnte diesen Zweikampf eskalieren lassen. Auf das müssen wir aufpassen", sagte Mercedes-Aufsichtsratschef Niki Lauda in Monza.

Die Erwartungshaltung wurde gestern nicht erfüllt. Die beiden Mercedes-Piloten drückten sich um klare Positionen. "Ich habe alles dazu gesagt", erklärte Hamilton. Und Rosberg verwies auf die offizielle Erklärung nach einem Krisengipfel der Mercedes-Verantwortlichen. Es sei schon vorher klar gewesen, dass sich beide auf der Rennstrecke nicht berühren dürften. Also kein Zwist auf der öffentlichen Bühne, kein verbaler Angriff.