Überraschungsmann Gasly markierte im ersten Training die Bestzeit

Der Franzose Pierre Gasly markierte im ersten Training für den Grand Prix von Bahrain die erste Bestzeit. Der 26-Jährige fuhr mit seinem Alpha Tauri in 1:34,193 die schnellste Runde und verwies die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz Jr. auf die Plätze zwei und drei.

Red Bull und Mercedes hielten sich noch bedeckt. George Russell wurde vor Weltmeister Max Verstappen Vierter, Lewis Hamilton kam auf Rang sieben, Sergio Perez wurde Zehnter.

Dass noch nicht alle Autos voll belastbar sind, zeigte sich gleich am Anfang des Trainings. Da verabschiedete sich am Alpine von Esteban Ocon bei Höchstgeschwindigkeit die linke Seitenverkleidung. Das Training musste in der Folge für einige Minuten unterbrochen werden.