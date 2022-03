Toto Wolff hat "Verlangen, Unrecht wieder gut zu machen"

Nach fragwürdigen Entscheidungen von Rennleiter Michael Masi hatte der in Führung gelegene Mercedes-Pilot Hamilton im vergangenen Dezember den WM-Titel in der letzten Runde noch an Red-Bull-Pilot Max Verstappen verloren. Der Motorsportweltverband FIA, der das Formel-1-Reglement überwacht, hat inzwischen Masi abgesetzt und die Regeln zur Safety-Car-Phase, die damals im Fokus standen, präzisiert.

Das Duell Verstappen gegen Hamilton ist jedenfalls auch das Thema vor dem WM-Auftakt ab diesem Freitag in Bahrain. "Jeder will jetzt wissen, wie es weiter geht mit dem Duell Hamilton vs. Verstappen. Normalerweise redet man drei Tage über ein Rennen. Die Spannung aber dieses Finals hält bis jetzt an", befand Wolff. "Die Show und das Entertainment sind für uns alle ganz essenziell. Und ein Seriensieger macht die Formel 1 sicher nicht attraktiver."