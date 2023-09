Schwerer Crash von Stroll und Debakel für Red Bull in Singapur

Überschattet wurde das Qualifying von einem heftigen Crash am Ende von Q1. Lance Stroll verlor in der letzten Kurve die Kontrolle über seinen Aston Martin. Der Kanadier schlug hart in die Barrieren ein, das Auto wurde zurück auf die Strecke geschleudert und löste sich in seine Einzelteile auf. "Er ist gerade rein in die Mauer, das sind normal die schlimmsten Unfälle", sagte Haas-Teamchef Günther Steiner auf ServusTV. "Zum Glück hat er sich gleich gemeldet, dass es ihm gut geht."

Gefährlich war nicht nur der zünftige Unfall, sondern auch die Tatsache, dass es viel zu lange dauerte, bis die Rote Flagge (Abbruch) geschwenkt wurde. In dieser Zeit rasten noch zwei Autos mit großer Geschwindigkeit knapp am Wrack vorbei. Einer der Piloten war Oscar Piastri: "Ich hatte gerade noch Platz, an ihm vorbei zu fahren", sagte der Australier, für dem auch im ersten Qualifying-Abschnitt das Ende kam.