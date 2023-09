Formel 1: Reptilien schockten in Singapur die Piloten

Die größte Herausforderung für die Fahrer in den ersten zwei Trainings waren nicht die engen Kurven des Stadtkurses von Singapur, sondern Reptilien. Denn Warane kreuzten gemütlich die Piste und sorgten für einige hektische Funksprüche der Piloten. Weltmeister Max Verstappen funkte an seine Box: „Schon wieder eine Echse, diesmal eine etwas kleinere.“

Die Schwierigkeit an dieser Kuriosität: Warane bewegen sich im Durchschnitt mit 1,6 km/h fort, weshalb eine Querung der Strecke nicht in wenigen Sekunden vonstatten geht, womit wiederum die Gefahr des Überfahrenwerdens drastisch ansteigt. Am Ende des Trainingstages war nicht bekannt, ob alle Tiere wohlbehalten ihre Schlafstätten erreicht hatten.